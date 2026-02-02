Венесуэла освободила десятки политзаключенных, среди них - известный активист и критик

Таразона, директор организации FundaRedes, которая документирует нарушения прав человека вдоль границы с Колумбией, был задержан в июле 2021 года по обвинениям в "терроризме" и заговоре, которые многие правозащитники считают политически мотивированными.

Правозащитная организация Foro Penal отметила, что освобождение Таразоны произошло в рамках более широкого процесса освобождения политических заключенных, в рамках которого с начала января были выпущены сотни заключенных.

Среди освобожденных - по меньшей мере еще 30 человек, которых считают политическими заключенными, но при этом правозащитники и семьи заключенных критикуют процесс за медлительность и недостаточную прозрачность. По их данным, более 700 человек все еще остаются за решеткой.

Освобождение произошло после того, как временный президент Делси Родригес объявила об амнистическом законопроекте, который предусматривает освобождение заключенных по политическим статьям, а также планы превратить тюрьму El Helicoide в социальный центр - место, которое ранее неоднократно критиковали за пытки и нарушения прав человека.

Семья Таразоны в социальных сетях написала, что после 1 675 дней за решеткой (4 года 7 месяцев) он "снова свободен", а его освобождение является символом "надежды для других, кто ждет свободы".

Организации по правам человека отмечают, что хотя эти шаги признают определенный прогресс, они не решают общую проблему политических репрессий в Венесуэле и вопрос полного освобождения всех политических заключенных остается открытым.