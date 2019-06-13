Венесуела випускає в обіг три нові великі купюри

Венесуэла випускає в обіг три нові купюри номіналом в 10 тис., 20 тис. і 50 тис. боліварів. Про це в середу, 12 червня, повідомив Центробанк республіки.

Нові гроші будуть вводитися в обіг поступово і доповнять діючий набір грошових знаків.

20 серпня 2018 року у Венесуелі розпочалася деномінація: з купюр прибрали п'ять нулів і прив'язали нову валюту - суверенний болівар - до національної криптовалюте петро, вартість якої прирівнюється до ціни на нафту. Завдяки цьому до 12 червня найбільшою купюрою залишався долар в 500 боліварів.

Раніше повідомлялося, що німецький Deutsche Bank AG конфіскував у Венесуели 20 тонн золота, оскільки вона не виконала умов угоди по кредиту на 750 млн доларів, який отримала у цього банку.

РБК-Україна писало, що британська компанія De La Rue, яка друкує близько третини всіх банкнот світу, втратила 18 млн фунтів у зв'язку з тим, що центральний банк Каракаса не зміг виплатити борг через санкції.