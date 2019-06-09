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Червоний хрест доставить до Венесуели дев'ять траншів гумдопомоги

Новини » Суспільство    09.06.2019 - 04:31
Червоний хрест доставить до Венесуели дев'ять траншів гумдопомоги
Фото: гумпомощь для Венесуели (Twitter/DW)

Про постачання гумдопомоги з Червоним хрестом домовився президент країни Ніколас Мадуро

У найближчі тижні у Венесуелу надійдуть дев'ять траншей гуманітарної допомоги. від Міжнародної федерації Червоного хреста і Червоного півмісяця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Наголошується, що Червоний хрест підписав відповідний протокол з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Глава офісу Червоного хреста у Венесуелі Нельсон Кастаньо назвав узгоджений документ "великим кроко" в напрямку подолання національної кризи". Транші надійдуть через Італію і Панаму.

Криза вже відобразилась на нестачі ліків та функціонуванні лікарень. Також число венесуельців, що залишили країну,  вже досягло 4 мільйонів

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ оон) та Міжнародної організації з міграції (МОМ), більшість громадян виїжджають з Венесуели в інші латиноамериканські країни.

Сусідня Колумбія вже прийняла близько 1,3 мільйонів венесуельців, Перу - 768 тисяч, Чилі - 288 тисяч, Еквадор - 263 тисячі, Бразилія - 168 тисяч, Аргентина - 130 тисяч.

Зазначимо, з початку 2019 року у Венесуелі спостерігається політична криза й боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. Його визнали США і більшість європейських країн.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США в четвер посилило тиск на державний нафтовий концерн Венесуели, вказавши на можливість того, що під американськими санкціями можуть виявитися міжнародні імпортери, які постачають до Венесуели рідини для розведення нафти.

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Новини України Гуманітарна допомогаВенесуэла
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