Венесуела вирішила відмовитися від Visa і Mastercard

Центральний банк Венесуели спільно з місцевим Управлінням банківського нагляду вирішили запустити власну платіжну систему і повністю призупинити операції з Visa, Mastercard і Maestro до кінця січня 2020 року. Про це повідомляє Banca y Negocios.

Як наголошується, операції за дебетовими картками зазначених платіжних систем повинні бути припинені у Венесуелі вже з 30 листопада, а за кредитним - з 30 січня 2020 року.

Крім цього, банкам наказано сформувати власну систему платежів шляхом розширення використання біометричної ідентифікації. Кожному банку в цілому на реалізацію програми відводиться два місяці.

Раніше повідомлялося, що Венесуела отримала 570 мільйонів доларів від продажу золота в обхід санкцій Сполучених Штатів протягом двох останніх тижнів. В результаті останніх угод золотовалютні резерви Венесуели опустилися до найнижчого за останні 29 років рівня в 7,9 млрд доларів.

Нагадаємо, з сховища Центрального банку Венесуели влада країни вивезла 8 тонн золота з метою подальшого продажу за кордон. Раніше Венесула також продавала золото компаніям з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів.