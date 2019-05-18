Венесуела продала золото на 570 млн доларів в обхід санкцій, - Bloomberg

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Золотовалютні резерви Венесуели опустилися до найнижчого за останні 29 років рівня

Венесуела отримала 570 мільйонів доларів від продажу золота в обхід санкцій Сполучених Штатів протягом двох останніх тижнів. Про це повідомили поінформовані джерела, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Співрозмовники агентства розповіли, що 9,7 тонн золота були продані 10 травня, ще 4 тонни - 13 травня.

Загалом, за інформацією видання, з початку квітня Венесуелі вдалося продати 23 тонни золота.

Зі слів одного з джерел, виручені кошти планують спрямувати на фінансування імпорту через зовнішнє торговельне представництво країни.

Як зазначає агентство, у результаті останніх угод золотовалютні резерви Венесуели опустилися до найнижчого за останні 29 років рівня в 7,9 млрд доларів.

Водночас, хто саме купив золото у Венесуели не повідомляється.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що зі сховища Центрального банку Венесуели влада країни вивезли 8 тонн золота з метою подальшого продажу за кордон. Раніше Венесула також продавала золото компаніям з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів.