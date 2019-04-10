У Венесуелі знову розпродали запаси золота, - Reuters

Фото: банк Венесуели (twitter/EPA)

Джерела в уряді країни повідомляють про продаж 8 т золота

Зі сховища Центрального банку Венесуели влада країни вивезла 8 т золота з метою подальшого продажу за кордон. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Зокрема, за словами одного з парламентаріїв країни, а також джерела у венесуельському уряді, це сталося минулого тижня. В цілому з початку року золоті резерви Центрального банку Венесуели скоротилися на 30 т.

За даними джерел, на даний момент, в сховищах Центробанку залишилося близько 100 т золота на суму понад 4 млрд доларів. В уряді прогнозують, що при такому темпі скорочення резервів золоті запаси Венесуели будуть вичерпані до кінця року. Одна з причин такої економічної ситуації - посилення санкцій США.

Однак поки офіційно на запити Reuters про таку інформацію ні в Центральному банку Венесуели, ні в Міністерстві інформації не відповіли.

Нагадаємо, в лютому 2019 року також ще повідомлялося про те, що зі сховищ Центробанку Венесуели були вилучені щонайменше вісім тонн золота. Цінний метал вивозився на урядовому спецтранспорт. У цей час глава Центробанку Калікст Ортега знаходився за кордоном.