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Компанія з ОАЕ купила 3 тонни золота у Венесуели

Новини » Політика    02.02.2019 - 05:35
Компанія з ОАЕ купила 3 тонни золота у Венесуели
Ілюстративне фото (NBU)

Noor Capital пообіцяла утриматися від операцій з Венесуелою до стабілізації ситуації в країні

Компанія Noor Capital з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) купила 21 січня 3 тонни золота у Центробанку Венесуели. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

У Noor Capital підкреслили, що провели з Банком Венесуели тільки одну угоду, яка відповідає всім міжнародним стандартам і законами.

"Операції ЦБВ і Noor Capital здійснювалися відповідно до чітко прописаних комерційних контрактів", - йдеться в повідомленні.

У компанії також пообіцяли утриматися від операцій з Венесуелою до тих пір, поки ситуація в країні не стабілізується.

У Noor Capital додали, що їхні відносини з Центробанком Венесуели були виключно комерційними.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЦБ Венесуели має намір продати в ОАЕ 15 тонн золота за євро і нібито почав продавати золото 26 січня.

Нагадаємо, уряд США попередив президента Венесуели Ніколаса Мадуро про наслідки "кричущих" актів залякування, і закликало інші країни не брати участі в угодах з придбання золота і нафти.

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