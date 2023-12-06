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Венесуэла готовится к аннексии части Гайаны. Парламент обсудит создание нового штата

Фото: Николас Мадуро, президент Венесуэлы (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Максим Шушко

Правительство Венесуэлы объявило о создании Комиссии по защите Эссекибо (регион соседней Гайаны) и приказало активизировать дебаты по созданию нового штата Гуаяна Эссекиба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о выполнении результатов референдума по защите Эссекибы. По данным Национального избирательного совета страны, за это проголосовали более 10,4 млн человек.

"Немедленно активизировать дебаты в Национальной ассамблее и утверждение органического закона о создании штата Гуаяна Эссекиба и исполнении 5 решений, принятых народом Венесуэлы", - заявил Мадуро.

Он добавил, что 6 декабря будет опубликован президентский указ о создании зоны комплексной обороны Эссекибы для защиты территории Венесуэлы.

Также утверждается, что парламент занимается разработкой "ускоренного плана" предоставления гражданства Венесуэлы людям, проживающим в регионе Эссекибо.

Что предшествовало

Венесуэла считает, что регион Эссекибо отошел ей после обретения страной независимости от Испании, однако Гайяна отвечает, что эта территория входила в состав Британской Гвианы, которая и стала независимой Гайаной.

На днях мы сообщали, что Бразилия в ответ на территориальные споры между своими соседями, Гайяной и Венесуэлой, "усилила оборонительные действия" вдоль своей северной границы.

Позже Венесуэла объявила о проведении референдума об аннексии части соседней Гайаны. ООН при этом просила воздержаться от каких-либо действий, которые могут обострить конфликт.

The New York Times сообщило , что 95% участников референдума поддержали аннексию Венесуэлой региона Эссекибо в северо-восточной части Гайаны.

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ВенесуэлаНиколас Мадуро