Венесуела повинна компенсувати нафтовій компанії США понад 8 млрд доларів

Венесуела має право оскаржити це рішення

Венесуэла должна выплатить компенсацию американской нефтяной компании ConocoPhillips в размере более 8 млрд долларов за присвоение в 2007 году ряда ее активов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, в пятницу, 8 марта, Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, который относится к группе организаций Всемирного банка, обязал Венесуэлу выплатить 8 млрд долларов компенсации компании ConocoPhillips, чьи активы были незаконно национализированы в 2007 году.

Отмечается, что Каракас имеет право подать апелляцию на данное решение.

Напомним, что в Венесуэле вторые сутки продолжается масштабное отключение электричества. В столице страны Каракасе и прилегающих штатах в пятницу, 8 марта, электроснабжение удалось восстановить лишь на короткое время. Масштабные перебои с электроснабжением начались в стране вчера, 8 марта.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки могут расширить санкции в отношении банков Венесуэлы, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро.

Добавим, президент Дональд Трамп продлил срок действия ряда санкций США против Венесуэлы. 1 марта США включили шесть человек в свои санкционные списки, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса и начальника полиции штата Тачира Кристиана Моралеса Самбрано.