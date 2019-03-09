Блекаут в Венесуелі триває другу добу

Фото: блекаут у Венесуелі (bengkulu.antaranews)

Критична ситуація спостерігається в клініках, не забезпечених власними електрогенераторами

У Венесуелі другу добу триває масштабне відключення електрики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як наголошується, в столиці країни Каракасі та прилеглих штатах у п'ятницю, 8 березня, електропостачання вдалося відновити лише на короткий час.

Таким чином, кілька ліній метро знеструмлені, спостерігаються збої у роботі міжнародного аеропорту Майкетії.

Крім того, перебої з електропостачанням порушили роботу телефонного зв'язку та інтернету.

Критична ситуація спостерігається в тих клініках, які не забезпечені власними електрогенераторами.

У свою чергу член Сенату США Марко Рубіо зазначив, що відключення електрики "завдає катастрофічних економічних збитків в довгостроковому плані".

"Блекаут цілком знищив виробництво алюмінію в країні в мить ока", - написав він у Twitter.

РБК-Україна писало, що 8 березня у Венесуелі розпочалися масштабні перебої з електропостачанням у більшій частині країни.

Зазначимо, через проблеми з електрикою у Венесуелі з листопада по лютий 2018 2019 року померли 79 осіб.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати можуть розширити санкції щодо банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.