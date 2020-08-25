ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Венедиктова уволила Пискуна

Киев, Вторник 25 августа 2020 16:59
Венедиктова уволила Пискуна
Фото: Святослав Пискун (УНИАН)
Автор: Олег Черныш

Святослав Пискун пробыл в должности советника генпрокурора чуть меньше месяца

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила своего внештатного советника Святослава Пискуна. Он пробыл в должности чуть меньше месяца.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Он уже не советник Венедиктовой", - сообщил источник.

Напомним, бывший генеральный прокурор Святослав Пискун был назначен советником Ирины Венедиктовой на общественных началах.

Позже генеральный прокурор Ирина Венедиктова объяснила назначение Пискуна своим внештатным советником тем, что у него есть необходимый опыт.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Святослав ПискунИрина Венедиктова
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь