Венедіктова не збирається у відставку з посади генпрокурора

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не збирається йти у відставку. За її словами, вона на відміну від інших чиновників не писала завчасно заяву за власним бажанням.

Про це вона заявила в інтерв'ю, фрагмент якого був показаний учора ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером".

За її словами, вона не писала заяву на звільнення за власним бажанням при призначенні на нову посаду.

"Такої заяви не існує. Більше того, я її і не збираюся писати, тому що це безвідповідально", - зазначила Венедіктова .

Вона підкреслила, що очолила Офіс генерального прокурора не щоб "посидіти в кріслах". І додала, що Верховна рада завжди може зібрати підписи, викликати її до парламенту і проголосувати за звільнення, якщо будуть такі наміри.

"Поки Верховна рада не виявить свою волю, я залишаюся на посаді генерального прокурора", - додала Венедиктова.

Фрагмент інтерв'ю на 02:01:18.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Невдалі кадри: чому у владі знову заговорили про гучні відставки" писало, що голова СБУ Іван Баканов може стати новим генпрокурором, а Ірина Венедіктова - міністром юстиції.

Міністр юстиції Денис Малюська відреагував на це, заявивши, що не збирається у відставку.

До речі, дивіться у новому випуску "Свободи слова Савика Шустера" про те, як білоруські опозиціонери перетинали кордон з Україною і що насправді сталося з Марією Колеснікової; чому в деяких українських містах відкрили школи, незважаючи на заборону уряду і що вивчатимуть школярі, коли наша система освіти не перейде в онлайн.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" перший президент України Леонід Кравчук висловився про загрозу національній безпеці через політичну конкуренцію.

Леонід Кравчук зробив резонансну заяву

У тому ж випуску дружина кандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало запропонувала нардепу Нестору Шуфричу "забрати Лукашенка собі".

Вероніка Цепкало звернулася до Нестора Шуфрича

Ще опозиціонери заявили, що білоруси не захочуть бути частиною Російської Федерації.

Вероніка Цепкало зробила важливу заяву про Білорусь

Крім того, Шуфрич і інший парламентарій Олексій Гончаренко влаштували гарячу суперечку в ефірі програми Шустера.

Шуфрич і Гончаренко влаштували суперечку в прямому ефірі

Також в ефірі розповіли, як Лукашенко грубо порушив конституцію.

Що загрожує Лукашенку за порушення конституції Білорусі