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Баканов може замінити Венедіктову на посаді генпрокурора, - джерело

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 08:45
Баканов може замінити Венедіктову на посаді генпрокурора, - джерело
Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

Голова Служби безпеки України Іван Баканов може стати новим генпрокурором. Теперішній голова Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова може стати міністром юстиції.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Невдалі кадри: чому у владі знову заговорили про гучні відставки".

Крім того, ще одне джерело в монобільшості зазначило, що головою Мінюсту Денисом Малюською незадоволено близько третини фракції "Слуга народу" через ексцентричну поведінку міністра, зокрема.

"Ротація Баканов-Венедиктова - це цілком робоча схема. Чутки про це вже давно ходять, але поки що ніякої конкретики немає", - сказало одне з джерел РБК-Україна.

Хоча, за інформацією видання, у Малюськи є і чимала "група підтримки" всередині СН.

Нагадаємо, у Раді пояснили, чи буде звільнено голову СБУ Івана Баканова при прийнятті закону про СБУ.

Зазначимо, Верховна рада України розгляне новий законопроект про реформування Служби безпеки України у вересні.

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