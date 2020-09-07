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Малюська заявив, що не збирається йти у відставку

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 17:22
Малюська заявив, що не збирається йти у відставку
Фото: Денис Малюська (minjust gov ua)
Автор: РБК-Україна

Міністр юстиції України Денис Малюська не збирається йти у відставку. Таким чином він відреагував на публікації про те, що його посаду може зайняти нинішній генпрокурор Ірина Венедиктова.

Про це він написав у своєму Facebook.

Малюська відзначив, що його просять прокоментувати публікації про те, що він зібрався у відставку.

"Ні, у відставку я не збираюся", - підкреслив він.

Зазначимо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Невдалі кадри: чому у владі знову заговорили про гучні відставки" з посиланням на джерела в "Слуги народу" писало, що розглядається варіант, при якому генеральний прокурор Ірина Венедиктова займе крісло міністра юстиції замість Дениса Малюськи.

Крім того, за оцінкою одного з впливових представників монобільшості, роботою Малюськи на посаді міністра юстиції не задоволені близько третини фракції "Слуга народу". У той же час, за даними РБК-Україна, у нього є й чимала "група підтримки" всередині "Слуги народу".

Також раніше у фракції "Слуга народу" заявили, що найбільше питань у парламентаріїв виникає до роботи міністерств фінансово-економічного блоку.

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