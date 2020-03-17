Венедіктова приступила до роботи генпрокурора

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак представив нового генерального прокурора Ірину Венедіктову співробітникам Офісу генпрокурора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Ірина Венедіктова подякувала за довіру та закликала до конструктивної і позитивної співпраці.

"Я дуже поважаю інституцію, в якій я зараз знаходжуся, я розумію, що ви професіонали, які не один рік поклали на те, щоб прокуратура України була ефективною в трикутнику правосуддя, тому, звичайно, все найкраще і найкращі ваші якості ми будемо залучати", - підкреслила вона.

Після чого Венедіктова окреслила першочергові задачі та приступила до роботи.

Нагадаємо, 17 березня Верховна рада призначила новим генпрокурором України Ірину Венедіктову. Призначення Венедіктової підтримали 269 нардепів.

В ході свого виступу Венедіктова заявила, що в Україні немає політичних переслідувань.

Зазначимо, 16 березня Володимир Зеленський пропонував Верховній раді призначити т.в.о. глави Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором. Відповідний проект постанови був зареєстрований у Раді в понеділок.