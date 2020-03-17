Хто така Ірина Венедиктова: що відомо про нового генпрокурора

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

За кандидатуру Венедиктової проголосувало 269 депутатів

На позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати підтримали призначення Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора. Детальніше про те, що відомо про нову главу ГПУ - в матеріалі РБК-Україна.

Хто така Ірина Венедиктова

Кандидатуру Венедиктової запропонував парламенту президент Володимир Зеленський. Відповідний проект постанови №3227 був зареєстрований у Верховній раді 16 березня.

Призначення Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора підтримали 269 депутатів. ("Слуга народу" - 224 голосів, ОПЗЖ - 3; "За майбутнє - 16; "Довіра"- 13; позафракційні - 13).

З 27 грудня 2019 року Венедиктова працювала на посаді в.о. голови Державного бюро розслідувань.

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Біографія Венедиктової

Ірина Валентинівна Венедиктова народилася в Харкові 21 вересня 1978 року в родині юристів.

Освіта. Правознавець, юрист, доктор юридичних наук і професор. Освіту здобула в Харківському національному університеті внутрішніх справ, також пройшла курс навчання в Chartered Institute of Arbitrators.

Кар'єра. Ірина Венедиктова працювала завідуючою кафедри цивільно-правових дисциплін на юридичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Є арбітром Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Венедиктова також керує власною науковою школою. Була радником в декількох юрфірмах.

У 2017 році Ірина Венедиктова брала участь в конкурсі на посаду судді касаційного цивільного суду при Верховному Суді України, проте не набрала потрібної кількості балів.

Політична діяльність. Під час виборів президента 2019 року була членом "ЗеКоманди" Володимира Зеленського, відповідала за судову реформу.

За результатами парламентських виборів пройшла в Раду за списком "Слуги народу" під номером 3. Займала посаду глави Комітету з правової політики та правосуддя.

27 грудня 2019 року Венедиктова була призначена президентом на посаду в.о. голови Державного бюро розслідувань.

Пріоритети Венедиктової на посаді глави ГПУ

Під час свого виступу перед голосуванням про призначення Венедиктова заявила, що в Україні немає політичних переслідувань.

"Я хочу звернути увагу, що кожен юрист в державі повинен стояти на принципах верховенства права. Цей принцип позбавляє нас всіх інших механізмів і коридорів. Мені здається не треба згущувати фарби. Завжди генеральний прокурор може прийти в комітети Верховної Ради, ви завжди можете його запросити на засідання Верховної ради. Ви завжди можете прийти до нього і задати питання. В Україні немає політичних переслідувань, на цьому треба робити акцент. А злодій повинен сидіти у в'язниці ", - повідомила Венедиктова.

Також вона пообіцяла, що всі справи, котрі можна швидко і законно завершити, будуть завершені.

Чому Рада змінила генпрокурора

5 березня в Верховній раді відбулося голосування за висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Основні претензії до глави ГПУ - недостатня активність в розслідуванні справ топ-чиновників.

Зокрема, в Раді були незадоволені станом справ Олега Гладковського, Андрія Садового, Катерини Гандзюк, Вадима Альперіна і дочірніх компаній Burisma.

Як наслідок висловлення недовіри - Руслан Рябошапка відправлений у відставку голосами 263 нардепів. Тимчасово виконуючим обов'язки генпрокурора був призначений Віктор Чумак.