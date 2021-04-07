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Венедіктова підписала підозру брату голови ОАСК Вовка

Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату голови ОАСК Павла Вовка - Юрію. Його разом зі спільником затримали сьогодні на хабарі суддям Окружного адміністративного суду.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

В одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені і вилучені чималі суми грошових коштів:

  • 80 тисяч доларів (частина неправомірної вигоди),
  • 3 мільйони 700 тисяч доларів США,
  • 840 тисяч євро,
  • 20 тисяч фунтів стерлінгів,
  • 230 тисяч гривень.

"Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога - пряма дорога на лаву підсудних", - написала Венедіктова.

Нагадаємо, НАБУ чотири години проводило обшуки в Окружному адмінсуді у справі родича Вовка. Це відбулось вчора.

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