Венедіктова підписала підозру брату голови ОАСК Вовка

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату голови ОАСК Павла Вовка - Юрію. Його разом зі спільником затримали сьогодні на хабарі суддям Окружного адміністративного суду .

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook .

В одного з адвокатів, який є братом голови ОАСК, під час проведення слідчих дій були виявлені і вилучені чималі суми грошових коштів:

80 тисяч доларів (частина неправомірної вигоди),

3 мільйони 700 тисяч доларів США,

840 тисяч євро,

20 тисяч фунтів стерлінгів,

230 тисяч гривень.

"Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога - пряма дорога на лаву підсудних", - написала Венедіктова.