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Кількість жертв серед цивільних в десятки разів перевищує військові втрати, - Шмигаль

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Київ, Неділя 29 травня 2022 18:01
Кількість жертв серед цивільних в десятки разів перевищує військові втрати, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість цивільних жертв внаслідок війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля виданню "BBC Україна".

Він додав, що число загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.

"Кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує жертви серед військових. Це доводить те, що російська армія і Росія воює з цивільним населенням України, а не з нашими Збройними силами", - сказав Шмигаль.

Раніше ми повідомляли, що поблизу Макарова Київської області знайшли тіло чоловіка. Він був закатований російськими окупантами.

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Денис Шмигаль Війна Росії проти України
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