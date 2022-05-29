Кількість жертв серед цивільних в десятки разів перевищує військові втрати, - Шмигаль
Кількість цивільних жертв внаслідок війни Росії проти України в десятки разів перевищує число жертв серед військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля виданню "BBC Україна".
Він додав, що число загиблих мирних жителів України свідчить про військові злочини російської армії.
"Кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує жертви серед військових. Це доводить те, що російська армія і Росія воює з цивільним населенням України, а не з нашими Збройними силами", - сказав Шмигаль.
Раніше ми повідомляли, що поблизу Макарова Київської області знайшли тіло чоловіка. Він був закатований російськими окупантами.
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