Венедіктова назвала кількість відкритих проваджень проти Порошенка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Державне бюро розслідувань відкрило 20 проваджень проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Серед них - справа щодо отримання Томосу.

Про це Венедіктова заявила під час брифінгу.

За її словами, минулого тижня проти Порошенка ДБР закрило три провадження, а саме: про призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції, втручання в діяльність Окружного адмінсуду Києва та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Крім того, генпрокурор зазначила, що у листопаді минулого року у Єдиний реєстр досудових розслідувань внесли провадження про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України. При цьому, вона не пам'ятає який саме суд виніс цю ухвалу.

Вона додала, що зараз за цією справою проводяться слідчі дії.

Венедіктова також зазначила, що в Україні ніхто не відкриватиме справу для того, щоб здійснювати політичний тиск.

Відзначимо, що Сполучені Штати, Канада та Німеччина просять владу не використовувати правосуддя для політичного переслідування опонентів.

Нагадаємо, сьогодні Печерський райсуд мав обирати запобіжний захід Петру Порошенка. Однак судове засідання проти Порошенка перенесли на 1 липня.

10 червня Порошенко оголосили про підозру у ДБР.

У грудні ДБР початок розслідування про можливу держзраду Порошенка під час підписання мінських угод.