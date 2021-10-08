Венедіктова: для Медведчука попросять арешт і заставу на 1 млрд гривень

У справі народного депутата Віктора Медведчука прокуратура в суді попросить для нього тримання під вартою. Також проситимуть призначити альтернативу у вигляді застави на суму 1 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова.
"Не можна по такій категорії справ йти безальтернативно. Тому прокуратура піде з клопотанням про утримання під вартою або із заставою в 1 млрд гривень", - зазначила генпрокурор.
Вона уточнила, що такий розмір застави прокуратура визначила з урахуванням того, що стосовно другого фігуранта справи Олега Кузяри йшли до суду з таким же клопотанням.
Нагадаємо, глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що в цій справі будуть нові підозри, і слідство назве нові "цікаві прізвища".
Відзначимо, в справі фігурують Медведчук, Кузяра, вищі посадові особи України, Національного банку, керівники терористів і представники влади в Росії.