Венедіктова: для Медведчука попросять арешт і заставу на 1 млрд гривень

У справі народного депутата Віктора Медведчука прокуратура в суді попросить для нього тримання під вартою. Також проситимуть призначити альтернативу у вигляді застави на суму 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова.

"Не можна по такій категорії справ йти безальтернативно. Тому прокуратура піде з клопотанням про утримання під вартою або із заставою в 1 млрд гривень", - зазначила генпрокурор.

Вона уточнила, що такий розмір застави прокуратура визначила з урахуванням того, що стосовно другого фігуранта справи Олега Кузяри йшли до суду з таким же клопотанням.