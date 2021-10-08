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Баканов анонсував нові підозри у справі вугілля з ОРДЛО: будуть цікаві прізвища

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 17:53
Баканов анонсував нові підозри у справі вугілля з ОРДЛО: будуть цікаві прізвища Фото: Іван Баканов, глава СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Служби безпеки України Іван Баканов анонсував нові підозри у справі про контрабанду вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. За його словами, прізвища інших фігурантів оголосять на майбутніх брифінгах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Офісі генпрокурора.

"На наступній зустрічі ми зможемо озвучити інші цікаві прізвища фігурантів цієї справи. Загалом СБУ у співпраці з Офісом генпрокурора провела серйозну кропітку роботу", - сказав Баканов.

Нагадаємо, першим фігурантом цієї справи став нардеп Віктор Медведчук, якого вже і так підозрюють у державній зраді.

Більше про те, в чому підозрюють Медведчука, можете дізнатися на РБК-Україна.

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Віктор Медведчук Служба безпеки України ДНР ОРДЛО Іван Баканов
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