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Венедіктова про справу Медведчука: терористів "ЛДНР" профінансували на 200 млн гривень

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 17:45
Венедіктова про справу Медведчука: терористів "ЛДНР" профінансували на 200 млн гривень Фото: генпрокурор Ірина Венедиктова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За даними слідства, у справі про державну зраду нардепа Віктора Медведчука йдеться про те, що українська сторона на поставках вугілля профінансувала проросійських терористів на окупованому Донбасі на 200 млн гривень. У справі фігурують також вищі посадові особи України та Нацбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова.

За її словами, соратник Медведчука бізнесмен Олег Кузяра виступав фактично посередником між українською стороною і ватажками окупантів, відкривав банківські рахунки, укладав договори на постачання вугілля і так далі.

"Про всі ці процеси Віктор Медведчук доповідав вищому керівництву Російської Федерації, яке регулювало поставки таким чином, щоб грошей вистачало для "ДНР" і "ЛНР", - зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що Кузяра вже перебуває під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 500 млн гривень.

"В цілому проросійських терористів профінансували на 200 млн гривень", - підкреслила Венедіктова.

Вона додала, що сердь фігурантів Медведчук, Кузяра, вищі посадові особи України, Національного банку, керівники терористів і представники влади в Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Медведчуку оголосили нову підозру, і РБК-Україна розписало, в чому воно полягає.

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