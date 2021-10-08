Венедіктова про справу Медведчука: терористів "ЛДНР" профінансували на 200 млн гривень

За даними слідства, у справі про державну зраду нардепа Віктора Медведчука йдеться про те, що українська сторона на поставках вугілля профінансувала проросійських терористів на окупованому Донбасі на 200 млн гривень. У справі фігурують також вищі посадові особи України та Нацбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова.

За її словами, соратник Медведчука бізнесмен Олег Кузяра виступав фактично посередником між українською стороною і ватажками окупантів, відкривав банківські рахунки, укладав договори на постачання вугілля і так далі.

"Про всі ці процеси Віктор Медведчук доповідав вищому керівництву Російської Федерації, яке регулювало поставки таким чином, щоб грошей вистачало для "ДНР" і "ЛНР", - зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що Кузяра вже перебуває під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 500 млн гривень.

"В цілому проросійських терористів профінансували на 200 млн гривень", - підкреслила Венедіктова.

Вона додала, що сердь фігурантів Медведчук, Кузяра, вищі посадові особи України, Національного банку, керівники терористів і представники влади в Росії.