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Венедіктова: для Медведчука попросять арешт і заставу на 1 млрд гривень

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 18:01
Венедіктова: для Медведчука попросять арешт і заставу на 1 млрд гривень Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У справі народного депутата Віктора Медведчука прокуратура в суді попросить для нього тримання під вартою. Також проситимуть призначити альтернативу у вигляді застави на суму 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію генпрокурора Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова.

"Не можна по такій категорії справ йти безальтернативно. Тому прокуратура піде з клопотанням про утримання під вартою або із заставою в 1 млрд гривень", - зазначила генпрокурор.

Вона уточнила, що такий розмір застави прокуратура визначила з урахуванням того, що стосовно другого фігуранта справи Олега Кузяри йшли до суду з таким же клопотанням.

Нагадаємо, глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що в цій справі будуть нові підозри, і слідство назве нові "цікаві прізвища".

Відзначимо, в справі фігурують Медведчук, Кузяра, вищі посадові особи України, Національного банку, керівники терористів і представники влади в Росії.

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Віктор Медведчук Ірина Венедіктова
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