Венедіктова анонсувала обмін полоненими найближчим часом

"Не хочу коментувати те, що може завдати шкоди військовим, бо скоро ми можемо розпочати обміни полонених", - сказала Венедіктова.

Зазначимо, за час війни Росії проти України в український полон потрапило близько 500-600 військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про велику кількість взятих у полон російських окупантів. За його словами, для їх утримання довелося створити спеціальну структуру.

Після чого стало відомо, що Кабмін створив координаційний штаб з питань поводження з полоненими, який очолила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.