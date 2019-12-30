У Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ

Переговори РФ і України по газу у Відні, які почалися в четвер і йшли всі вихідні, продовжаться вдень 30 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

У суботу пізно ввечері голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що в переговорах є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз немає - "боротьба йде за кожну кому".

Увечері в неділю "Газпром" заявив про прибуття у Відень на місце зустрічі партнерів керівництва компаній, відповідальних за підписання підготовлених документів. Очікувалося остаточне узгодження пакету документів у відповідності з протоколом від 20 грудня.

Міністр юстиції України Денис Малюська, уповноважений підписати мирову угоду з "Газпромом" штрафу Антимонопольного комітету (АМКУ), опублікував фотографію, яка свідчила про початок підписання документів в рамках мінського газового протоколу.

"В ніч на понеділок ці новини продовження не отримали, розвиток подій очікується вдень 30 грудня", - йдеться в повідомленні.

Раніше в РФ заявили, що компроміс з Україною по газу був важким вибором.

Нагадаємо, 19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по газу.