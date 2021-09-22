Відень посилює карантин з 1 жовтня: нові правила

У Відні влада вирішила посилити карантинні обмеження з 1 жовтня. Рішення було прийнято попри те, що у місті діють найсуворіші правила, аніж у всій Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

Так, обмеження стосуватимуться нічних закладів громадського харчування та зборів, де діє обмеження не більше 500 осіб.

Зокрема, на такі місця будуть пускати лише вакцинованих людей, або тих, хто має результат антиген-тесту на коронавірус.

Водночас працівники нічних закладів зможуть надати документ про вакцинацію, одужання або негативний результат ПЛР-тесту.

Крім того, мешканці будуть обов’язково носити маску FFP2 у всіх магазинах, включаючи неосновну роздрібну торгівлю, а співробітникам дозволять одягати тканинні маски.