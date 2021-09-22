Відень посилює карантин з 1 жовтня: нові правила
У Відні влада вирішила посилити карантинні обмеження з 1 жовтня. Рішення було прийнято попри те, що у місті діють найсуворіші правила, аніж у всій Австрії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.
Так, обмеження стосуватимуться нічних закладів громадського харчування та зборів, де діє обмеження не більше 500 осіб.
Зокрема, на такі місця будуть пускати лише вакцинованих людей, або тих, хто має результат антиген-тесту на коронавірус.
Водночас працівники нічних закладів зможуть надати документ про вакцинацію, одужання або негативний результат ПЛР-тесту.
Крім того, мешканці будуть обов’язково носити маску FFP2 у всіх магазинах, включаючи неосновну роздрібну торгівлю, а співробітникам дозволять одягати тканинні маски.
Зазначено, що нові правила спочатку діятимуть протягом одного місяця і поширюватимуться лише на людей віком від 12 років.