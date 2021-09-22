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Вена усиливает карантин с 1 октября: новые правила

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Вена, Среда 22 сентября 2021 13:06
Вена усиливает карантин с 1 октября: новые правила Фото: Вена усиливает карантин с 1 октября (facebook.com/innenministerium)
Автор: Мария Кучерявец

В Вене власти решили усилить карантин с 1 октября. Решение было принято несмотря на то, что в городе действуют строгие правила, чем во всей Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Так, ограничения будут касаться ночных заведений общественного питания и сборов, где действует ограничение не более 500 человек.

В частности, на такие места будут пускать только вакцинированных людей, или тех, кто имеет результат антиген-теста на коронавирус.

В то же время работники ночных заведений смогут предоставить документ о вакцинации, выздоровлении или отрицательный результат ПЦР-теста.

Кроме того, жители будут обязаны носить маску FFP2 во всех магазинах, включая неосновную розничную торговлю, а сотрудникам позволят одевать тканевые маски.

Указано, что новые правила сначала будут действовать в течение одного месяца и будут распространяться только на людей старше 12 лет.

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