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Коли запрацює ленд-ліз для України зі США: відповідь секретаря РНБО

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Україна, Субота 18 червня 2022 10:52
Коли запрацює ленд-ліз для України зі США: відповідь секретаря РНБО Фото: секретар РНБО Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Зброя З США в Україну за законом про ленд-ліз почне надходити в найближчі місяці. Це може бути липень-серпень, можливо - вересень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данилова В інтерв'ю виданню "Ліга.net".

Як зазначив Данилов, при поставках дотримується процедура. "Ленд-ліз ще не починався. Але саме прийняття закону про ленд-ліз - дуже позитивне для нас рішення. І ленд-ліз буде, питання - коли", - сказав він.

При цьому секретар РНБО нагадав, що на війні у кожного годинник працює по-різному: для когось доба - це як доба, а для України - зовсім інші виміри.

"Це може бути липень-серпень, може, вересень", - сказав він.

За його словами, на поставки впливають дуже багато факторів. "Треба розуміти, що світ не такий великий. Всі знають, що у кого є в країні. Наявність зброї, обладнання для його виготовлення, боєприпасів. Сьогодні так вийшло, що боєприпасів радянського зразка 122-го і 155-го калібрів майже не залишилося", - додав секретар РНБО.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден підписав закон про введення ленд-лізу для України.

За совами віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанишиної, для того щоб зброя з США в Україну по ленд-лізу, необхідно пройти ряд процедур.

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