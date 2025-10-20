ua en ru
Главная » Бизнес

Без крупного бизнеса и кадров Украина не возродит промышленность, - эксперты

Украина, Понедельник 20 октября 2025 13:39
UA EN RU
Без крупного бизнеса и кадров Украина не возродит промышленность, - эксперты Фото: глава офиса генерального директора "Группы Метинвест" Александр Водовиз (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

Возрождение украинской промышленности невозможно без поддержки крупного бизнеса, развития кадров и создания государственной индустриальной политики.

Как пишет РБК-Украина, к такому выводу пришли участники Киевского международного экономического форума (КМЭФ).

Так, руководитель офиса генерального директора "Группы Метинвест" Александр Водовиз во время панели Make Ukraine Industrial Again подчеркнул: украинскому бизнесу придется самостоятельно бороться за свое место на европейском рынке. Для успеха ему понадобится поддержка стратегических отраслей промышленности со стороны власти, а также готовность бизнеса к партнерству с государством.

Сейчас, по словам Водовиза, предприятия "Метинвеста" работают в условиях обстрелов и обесточиваний, поэтому главной задачей является сохранение производства.

"Из 110 тысяч работников у нас осталось 50 тысяч. Мы потеряли половину бизнеса, а другую половину продолжают разрушать. Однако даже сегодня мы являемся экспортером №1 в Украине. Это означает, что экономика сократилась вдвое", - сказал он.

Водовиз отметил, что Украине необходима глобальная индустриальная политика, которая будет предусматривать реализацию масштабных проектов вроде практик США и Германии.

"Такие проекты привлекают смежные отрасли и позволяют эффективно использовать конкурентные преимущества страны", - добавил он.

В свою очередь народный депутат Дмитрий Кисилевский, координатор политики "Сделано в Украине", поддержал позицию о ключевой роли крупного бизнеса.

"Политика государства на 60% ориентирована на малый и средний бизнес. Это проблема. Украина не может существовать без крупного бизнеса. Нам нужно выращивать национальных чемпионов, как это делает Германия с Siemens", - отметил он.

Среди главных вызовов промышленности Водовиз назвал ограниченный доступ к финансированию, нехватку кадров и непредсказуемую тарифную политику. В частности, он обратил внимание, что средства программы Ukraine Facility на 8 млрд долларов остаются недоступными для украинских компаний.

Отдельно Водовиз предупредил о рисках дефолтов в 2026 году из-за невозможности выплаты основной суммы по облигациям.

"Должны найти решение, которое позволит бизнесу развиваться даже в военное время", - подчеркнул он.

Кадровый дефицит, по словам Водовиза, является еще одним критическим фактором.

"Из-за разрешения правительства выезжать мужчинам от 18 до 22 лет мы теряем по 160 человек в день. Это будущие инженеры и менеджеры. Без людей большие проекты не запустить", - заявил он.

Водовиз призвал правительство определить перечень критически важных предприятий и обеспечить их право на бронирование работников, а также создать программу возвращения украинцев после войны.

Киевский международный экономический форум - одно из главных экономических событий года, которое собрало около 90 экспертов из восьми стран, среди них представители власти, бизнеса и научных институтов.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 60 млрд грн.

Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 млрд в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн - на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".

