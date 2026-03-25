Пасхальная корзина подорожала почти на 250 гривен: в какую сумму обойдется праздник в 2026-м

Стоимость пасхальной корзины в 2026 году составит в среднем 1903 гривны, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году. Рост цен обусловлен последствиями войны, подорожанием энергоносителей и сокращением производства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
Главное:
По расчетам ученых, основная составляющая праздника - паска - будет стоить около 266,89 грн за 1 кг. Это связано с ростом цен почти на все ингредиенты, кроме сахара, который подешевел на 18%.
Цены на мясные и молочные изделия:
Цены на овощи в этом сезоне заметно выросли. Тепличные томаты стоят от 187 до 278 грн/кг, а огурцы - 175-275 грн/кг (на 38,5% дороже прошлогодних показателей). Бутылка "Кагора" в среднем обойдется в 189 грн.
Как пояснил директор центра Юрий Лупенко, из-за уменьшения покупательной способности большинство украинцев будут вынуждены экономить: либо уменьшать количество продуктов в корзине, либо отказываться от более дорогих мясных изделий и деликатесов.
Напомним, расчет сделан на основе данных ежедневного мониторинга цен в крупнейших сетях супермаркетов Украины по состоянию на конец марта 2026 года.
