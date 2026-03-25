RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Пасхальная корзина подорожала почти на 250 гривен: в какую сумму обойдется праздник в 2026-м

13:09 25.03.2026 Ср
2 мин
Паска подскочила в цене почти на 15%, домашняя колбаса - на 35%
aimg Василина Копытко
Больше всего выросли цены на мясную продукцию (фото: Getty Images)

Стоимость пасхальной корзины в 2026 году составит в среднем 1903 гривны, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году. Рост цен обусловлен последствиями войны, подорожанием энергоносителей и сокращением производства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Читайте также: Какие цены на паски, мясо и пасхальные деликатесы в супермаркетах

Главное:

  • Общая стоимость: Традиционный набор продуктов на семью из 4-х человек обойдется в 1903,19 грн (в 2025 году - 1663,26 грн).
  • Дорогая паска: Выпечка домашней паски подорожала на 14,6% из-за скачка цен на молоко (+49,6%) и муку (+38,6%).
  • Мясная продукция: Самые дорогие позиции корзины - буженина и домашняя колбаса - прибавили в цене 16,5% и 35,3% соответственно.
  • Полный набор: Если добавить в корзину овощи и вино, его цена вырастет до 2347,94 грн.

Сколько будут стоить основные продукты

По расчетам ученых, основная составляющая праздника - паска - будет стоить около 266,89 грн за 1 кг. Это связано с ростом цен почти на все ингредиенты, кроме сахара, который подешевел на 18%.

Цены на мясные и молочные изделия:

  • Буженина (0,5 кг) - 353 грн;
  • Домашняя колбаса (0,5 кг) - 287,5 грн;
  • Сало (0,5 кг) - 123 грн (цена осталась на уровне прошлого года);
  • Твердый сыр (0,5 кг) - 298 грн;
  • Мягкий сыр (0,5 кг) - 157,5 грн;
  • Сливочное масло (0,5 кг) - 292 грн.

Дополнительные расходы: овощи и алкоголь

Цены на овощи в этом сезоне заметно выросли. Тепличные томаты стоят от 187 до 278 грн/кг, а огурцы - 175-275 грн/кг (на 38,5% дороже прошлогодних показателей). Бутылка "Кагора" в среднем обойдется в 189 грн.

Как пояснил директор центра Юрий Лупенко, из-за уменьшения покупательной способности большинство украинцев будут вынуждены экономить: либо уменьшать количество продуктов в корзине, либо отказываться от более дорогих мясных изделий и деликатесов.

Напомним, расчет сделан на основе данных ежедневного мониторинга цен в крупнейших сетях супермаркетов Украины по состоянию на конец марта 2026 года.

Читайте также о том, что в этом году цены на овощи "борщевого набора" остаются ниже, чем в 2025-м. Однако уже сейчас запасы отечественных овощей исчерпываются. Когда начнут завозить импортные продукты, цены на них будут выше.

Ранее мы писали о том, что рост курса доллара и стоимости логистики влияют на цены на молочную продукцию и мясо. По прогнозу аналитика УКАБ Максима Гопки, до конца марта молочная продукция может подорожать на 6-12%.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПасхаЦены в Украине