У Норвегії зафіксували витік радіації на затонулому радянському підводному човні

Фото: знімок підводного човна (twitter.com/Straalevernet)

Рівень радіації перевищено в 100 тис. разів

В Норвегії в районі затонулого радянського атомного підводного човна "Комсомолець" вчені зафіксували, що рівень радіації перевищено в 100 тис. разів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TV2.

Дослідники взяли проби з вентиляційного отвору поруч з реактором підводного човна. Рівень радіації в районі вентиляційної труби реакторного відсіку в 100 000 разів перевищує норму, однак не представляє загрози рибальству в Норвезькому морі.

За даними телеканалу, в ході останньої російської експедиції до АПЛ, що відбулася в березні 2007 року, також було зафіксовано витік радіації.

Наголошується, що затонулий 30 років тому підводний човен знаходиться на глибині приблизно в 1,7 тисячі метрів, що ускладнює роботу. Проте вченим вдалося сфотографувати "таємничу хмару пилу", періодично піднімаючись з вентиляційної труби, яка може бути пов'язана з радіоактивністю.

Раніше повідомлялося, що громадянина Норвегії Фруда Берга, заарештованого в Росії за підозрою в шпигунстві, звинувачують у зборі інформації про російські атомні підводні човни.

РБК-Україна писало, що 1 липня, на спусковому апараті атомної глибоководної станції АС-31 "Лошарік" в Баренцевому морі сталася пожежа, в результаті отруєння продуктами горіння загинули 14 моряків-підводників. Пізніше стало відомо, що на російській субмарині встановлений ядерний реактор.