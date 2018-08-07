Пентагон виділить майже 800 млн доларів на підводні дрони

За результатами відкритого конкурсу Міноборони, американські компанії отримали майже 800 млн на розробку підводних безпілотників

Міністерство оборони США виділило майже 800 млн доларів для виробництва і розробки підводних дронів. Про це повідомляє Stars&Stripes.

Минулого тижня Пентагон відібрав 23 компанії, які займуться створенням і проектуванням безпілотних підводних апаратів. Роботи повинні бути завершені в липні 2023 року.

У виданні зазначили, що на дану розробку Міноборони США вже виділило 561 млн доларів, а виконання контрактів буде поетапним. У разі реалізації вартість може досягти 794 млн доларів.

Серед компаній, що займуться цією розробкою, присутні такі відомі виробники озброєння як General Atomics, General Dynamics One Source, Hamilton Sundstrand (UTC Aerospace), BAE Systems. Всього на фінансування було 28 претендентів.

В "дорожній карті" ВМФ США з впровадження безпілотних систем сказано, що розробка підводних безпілотних апаратів є пріоритетом для армії.

Нагадаємо, Пентагон замовив виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для експорту. Консорціум Raytheon-Lockheed Martin отримав замовлення на виготовлення ПТРК Javelin на суму понад 307,5 мільйонів доларів.