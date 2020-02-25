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ЄС затвердив мандат переговорів про торговельні відносини з Британією

Новини » Політика     25.02.2020 - 14:17
ЄС затвердив мандат переговорів про торговельні відносини з Британією
Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Рада ЄС схвалила 46-сторінковий документ, який стане основою для переговорів з Британією

Рада Європейського союзу затвердила мандат на переговори з Великобританією про майбутні відносини після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

25 лютого Рада ЄС схвалила 46-сторінковий документ, який стане основою для переговорів, які проведе Мішель Барньє.

В документі наголошується, що стандарти Євросоюзу повинні служити "орієнтиром" в будь-якій майбутній торговельній угоді з Британією.

Наголошується, що стандарти Євросоюзу повинні застосовуватися "у сферах державної допомоги, конкуренції, державних, соціальних і трудових стандартів, екологічних стандартів, зміни клімату, відповідних податкових питань та інших нормативних заходів і практики в цих сферах".

Після схвалення мандату ЄС очікується, що британські міністри також зберуться для узгодження своєї позиції для відкриття переговорів.

Великобританія і ЄС почнуть переговори про майбутні відносини з березня.

Нагадаємо, Великобританія після завершення перехідного періоду Brexit планує змінити міграційну систему. Згідно з новою системою громадяни ЄС будуть розглядатися аналогічно громадянам інших країн, які прибули до Британії.

Відзначимо, 1 лютого Британія офіційно залишила ЄС. До 31 грудня 2020 року на території Британії продовжить діяти законодавство ЄС, проте країна вже не буде представлена в європейських інститутах.

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