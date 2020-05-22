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Великобританія вводить карантин для всіх туристів

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 20:30
Великобританія вводить карантин для всіх туристів
Фото: Великобританія (flickr.com defenceimages)

Порушникам загрожує штраф в розмірі однієї тисячі фунтів стерлінгів

Великобританія вводить карантин для всіх приїжджих. З 8 червня всі туристи повинні будуть дотримуватися двотижневого карантину.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що туристи повинні повідомити, де вони зупинилися, щоб у влади була можливість переконатися, що вони дотримуються карантин. Перевірки будуть вибірковими.

"Зараз ми подолали пік захворювання, і ми повинні вжити заходів для захисту від завезених випадків, які можуть збільшити кількість випадків COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також порушникам загрожує штраф в розмірі однієї тисячі фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, міністр туризму Греції Харіс Теохаріс розповів, для туристів з яких країн відкриються кордони з 15 червня. Спочатку Греція планує приймати туристів лише з 20 країн. Так, кордони відкриють для туристів з Кіпру, Ізраїля, Німеччини, Китаю, Австралії, Японії, Данії, Австрії, Болгарії, Сербії, Румунії, Албанії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Норвегії. України в списку немає.

Як повідомляло РБК-Україна, Сербія дозволила в'їзд туристів без обов'язкового тестування на коронавірус. Також скасована обов'язкова 14-денна обсервація для туристів. На такий крок влада Сербії пішла в зв'язку зі значним уповільненням поширення інфекції. Так, відсьогодніі іноземні громадяни при перетині кордону будуть отримувати інформацію про правила поведінки, а також адреси медичних установ, до яких можуть звернутися в разі необхідності.

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Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України Великобританиятуризмкарантин
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