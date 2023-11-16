Байден и Си Цзиньпин обсуждали панд: почему этот вопрос важен

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай отправит новых панд в Соединенные Штаты. Лидер Китая назвал животных "посланцами дружбы между китайским и американским народами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР и BBC News .

"Мы готовы продолжать наше сотрудничество с Соединенными Штатами по сохранению панд и делать все возможное, чтобы удовлетворить желания жителей Калифорнии, чтобы углубить дружеские связи между нашими двумя народами", - сказал Си Цзиньпинь.

Данный жест был сделан в конце дня, когда Си Цзиньпин и президент США провели свою первую личную встречу за год и пообещали попытаться снизить напряженность между странами.

Си Цзиньпин не поделился дополнительной информацией о том, когда и где могут быть предоставлены панды, но, похоже, предположил, что следующая пара панд, скорее всего, прибудет в Калифорнию.

Почему панды так важны

Черно-белые медведи уже давно являются символом американо-китайской дружбы. Это началось с тех пор, как Пекин подарил пару панд Национальному зоопарку в Вашингтоне в 1972 году накануне нормализации двусторонних отношений.

Позже Пекин ссудил панд другим зоопаркам США, а средства вернули на программы сохранения панд.

Не так давно три большие панды Национального зоопарка, Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Ци Цзи , которых в Китае считают своим "национальным сокровищем", получили обратные билеты домой, а в Вашингтонском зоопарке устроили им "пышные провода" на несколько дней. Сначала рассчитывали, что они уедут в Китай не раньше декабря.

После их улета в США, в зоопарке Атланты, осталось всего четыре панды.

"Мне сказали, что многие американцы, особенно дети, очень не хотели прощаться с пандами и пошли в зоопарк, чтобы их навестить", - сказал Си Цзиньпинь.

Он также добавил, что узнал, что зоопарк Сан-Диего и люди в Калифорнии "очень ждут возвращения панд".

"Пандовая" политика Китая

Китай имеет монополию на панд и не продает их, а отдает в аренду, чаще всего за сотни тысяч долларов в год. Эксперты называют это "панда-дипломатией".

Китай традиционно посылал медведей в зоопарки дружественных стран в качестве поощрения или благодарности. СССР получил самца Пинь-Пинь в 1957 году за то, что первым признал коммунистический Китай.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Президент США и лидер Китая встретились в рамках прошедшего в Сан-Франциско саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Стороны провели переговоры в исторической резиденции Филоли. В частности, их диалог длился около четырех часов.

Детальнее о том, чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина - в материале РБК-Украина.

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