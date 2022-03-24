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Джонсон анонсує нову фінансову і військову допомогу для України

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Четвер 24 березня 2022 03:09
Джонсон анонсує нову фінансову і військову допомогу для України Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Велика Британія надасть Україні "новий великий пакет" військової та фінансової допомоги для стримування російської військової агресії. Лондон має намір оголосити про це на саміті лідерів НАТО і "Великої сімки" в четвер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського уряду.

Як вказується в прес-релізі Даунінг-стріт, допомога включатиме 6 тисяч протитанкових і фугасних ракет, а також фінансову підтримку українських військових у розмірі 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів США).

"Це більш ніж удвічі перевищує оборонну летальну допомогу, надану на сьогодні більш ніж 10 000 ракет, і перевищує 400 мільйонів фунтів стерлінгів (528 мільйонів доларів США), які Велика Британія виділила на гуманітарну та економічну допомогу у зв'язку з кризою. Прем'єр-міністр викладе намір Великої Британії працювати з партнерами над зміцненням оборонного потенціалу України, включаючи далекобійне наведення і розвідку, оскільки український народ стикається з неспровокованим вторгненням", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Британія надасть додатково 4,1 мільйона фунта стерлінгів (5,5 мільйона доларів США) Всесвітній службі Бі-Бі-Сі "для боротьби з дезінформацією в Росії та Україні, а також нову фінансову і поліцейську підтримку для розслідування Міжнародним кримінальним судом військових злочинів".

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив, що керівник Кремля Путін "вже зазнає невдачу в Україні".

"Український народ проявив надзвичайну сміливість і стійкість у захисті своєї Батьківщини перед обличчям нічим не спровокованого нападу. Але ми не можемо і не будемо стояти осторонь, поки Росія стирає в пил міста і села України. Сполучене Королівство працюватиме з нашими союзниками, щоб посилити військову та економічну підтримку України, зміцнюючи їх оборону, оскільки вони переламають ситуацію в цій боротьбі", - сказав він.

Джонсон також звернув увагу, що за місяць війни міжнародне співтовариство опинилося перед вибором - "ми можемо підтримувати вогонь свободи в Україні або ризикуємо погасити його в Європі та світі".

На Даунінг-стріт поінформували, що Британія вже надала ЗСУ понад 4 тисячі одиниць протитанкової зброї, в тому числі легкі протитанкові системи нового покоління (NLAW) і ракети Javelin. Поставляє високошвидкісні зенітні ракети Starstreak, щоб допомогти захиститися від повітряних бомбардувань, а також бронежилети, каски та армійські черевики.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський поспілкувався по телефону з прем'єром Британії Джонсоном і обговорив оборонну допомогу Україні.

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