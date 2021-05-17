RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Великобританія і Португалія послаблюють карантинні заходи через COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Влади Великобританії і Португалія послаблюють обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією. Ресторани та паби можуть обслуговувати відвідувачів у приміщенні, музеї, кінотеатри та спортзали відновлюють работу.

Про це повідомляє DW.

Жителям Сполученого Королівства знову дозволено зустрічатися в закритих приміщеннях групами до шести осіб.

Своєю чергою Португалія послаблює карантинні обмеження для мандрівників, які прибувають в країну з більшості інших держав ЄС.

Конкретно це торкнеться тих країн Євросоюзу, де кількість нових заражень за останні два тижні не перевищила 500 випадків на 100 000 жителів. Гості з цих країн, за умови наявності негативного тесту, можуть тепер в'їжджати до Португалії та без "крайньої потреби".

Нагадаємо, уряд Туреччини скасував необхідність у пред'явленні ПЛР-тестування пасажирам, що летять з України. Рішення діє з 15 травня.

Як писало РБК-Україна, раніше Чорногорія скасувала всі обмеження на в'їзд туристів з України, в тому числі обов'язковий ПЛР-тест на наявність коронавірусу. У туристичному сезоні 2021 року його пред'являти буде не потрібно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарантинКоронавірус