Великобритания и Португалия ослабляют карантинные меры из-за COVID-19

Власти Великобритании и Португалии ослабляют ограничения, направленные на борьбу с пандемией. Рестораны и пабы могут обслуживать посетителей в помещении, музеи, кинотеатры и спортзалы возобновляют работу.
Об этом сообщает DW.
Жителям Соединенного Королевства снова разрешено встречаться в закрытых помещениях группами до шести человек.
В свою очередь Португалия ослабляет карантинные ограничения для путешественников, прибывающих в страну из большинства других государств ЕС.
Конкретно это коснется тех стран Евросоюза, где число новых заражений за последние две недели не превысило 500 случаев на 100 000 жителей. Гости из этих стран, при условии наличия отрицательного теста, могут теперь въезжать в Португалию и без "крайней необходимости".
Напомним, правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины. Решение действует с 15 мая.
Как писало РБК-Украина, ранее Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.