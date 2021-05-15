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"Все відкрито": у Португалії розповіли про пом'якшення карантину

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Португалія, Субота 15 травня 2021 14:15
"Все відкрито": у Португалії розповіли про пом'якшення карантину Фото: у Португалії розповіли про пом'якшення карантину (freepik.com)
Автор: Андрій Василюк

Державний секретар Португалії з питань туризму Ріта Маркес заявила, що в її країні вже "все відкрито". Маски на пляжах можна не носити.

Про це Ріта Маркес сказала в ефірі BBC Breakfast, передає The Guardian.

На цьому тижні Португалія заявила, що з понеділка відкриє свої кордони для британських туристів.

"Ми багато працювали над боротьбою з пандемією, і, як я вже сказала, тому ресторани, кав’ярні, магазини, і все відкрито з 1 травня", - сказала вона.

Маркес зазначила, що наразі все ж таки ще застосовуються деякі обмеження, тому люди повинні носити маску й дотримуватись соціальної дистанції.

"Маски потрібно використовувати протягом усього дня, крім випадків, коли ви знаходитесь на пляжі, звичайно. Отже, якщо ви ходите по ресторану біля пляжу, то майте маску, а якщо ви біля моря, то маска не потрібна", - пояснила Маркес.

Нагадаємо, дія надзвичайного стану у Португалії, запровадженого через поширення коронавірусу, закінчилася 30 квітня. Кількість випадків COVID у країні різко знизилася, і уряд запланував подальше пом'якшення локдауну.

Ще в квітні Португалія розпочала другу фазу пом'якшення локдауну. 5 квітня відкрилися літні тераси кафе та ресторанів, музеї, непродовольчі ринки та ярмарки, невеликі магазини, середні школи та спортзали.

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