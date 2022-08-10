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Велика Британія допоможе Україні відновлювати систему охорони здоров'я, - МОЗ

Фото: Британія допоможе Україні відновлювати систему охорони здоров'я (moz.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Велика Британія має намір долучитися до реалізації Плану відновлення системи охорони здоров'я України. Фахівці також готові обмінюватися досвідом з колегами у сфері реабілітації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко заявив, що британці передали нашій державі значну гуманітарну допомогу. Зокрема надійшло:

  • близько 60 автомобілів швидкої медичної допомоги;
  • десятки тонн критично важливих ліків і медичного обладнання.

"Завдяки системній підтримці міжнародних партнерів, які надають як гуманітарну, так і фінансову допомогу, наша медична система вистояла впродовж цих понад 5 важких місяців війни", - сказав посадовець.

За його словами, зараз МОЗ будує співрацю навколо післявоєнної відбудови сфери охорони здоров'я та залучає міжнародних партнерів до відновлення медичних закладів, які були пошкоджені російськими окупантами.

У міністерстві додали, що окрім участі в процесі відновлення сфери охорони здоровʼя, британські фахівці також готові обмінюватися досвідом з українськими колегами у сфері реабілітації.

Нагадаємо, Україна представила план відновлення країни, який розрахований на 10 років.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія запропонувала запустити міжнародну платформу, за допомогою якої залучатимуться інвестиції для України.

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