Велика Британія допоможе Україні відновлювати систему охорони здоров'я, - МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко заявив, що британці передали нашій державі значну гуманітарну допомогу. Зокрема надійшло:

близько 60 автомобілів швидкої медичної допомоги;

десятки тонн критично важливих ліків і медичного обладнання.

"Завдяки системній підтримці міжнародних партнерів, які надають як гуманітарну, так і фінансову допомогу, наша медична система вистояла впродовж цих понад 5 важких місяців війни", - сказав посадовець.

За його словами, зараз МОЗ будує співрацю навколо післявоєнної відбудови сфери охорони здоров'я та залучає міжнародних партнерів до відновлення медичних закладів, які були пошкоджені російськими окупантами.

У міністерстві додали, що окрім участі в процесі відновлення сфери охорони здоровʼя, британські фахівці також готові обмінюватися досвідом з українськими колегами у сфері реабілітації.