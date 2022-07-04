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ЄК запропонувала запустити платформу залучення інвестицій для України

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Лугано, Понеділок 04 липня 2022 16:09
ЄК запропонувала запустити платформу залучення інвестицій для України Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Європейська комісія запропонувала запустити платформу відновлення України для залучення інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на донорській конференції в швейцарському Лугано.

"Україна повинна відновити довіру в бізнес і залучити інвестиції з-за кордону, підвищити стандарти життя для українців... Україна може вийти з цієї війни більш сильною і сучасною країною. Тому Європейська комісія запропонувала уряду України запустити платформу відновлення, щоб туди надходили інвестиції та інші ресурси", - зазначила вона.

За її словами, ця платформа буде відкрита для всіх, хто зацікавлений у відновленні України.

Нагадаємо, сьогодні на конференції в Лугано українська сторона представляє план відновлення, який охоплюватиме всі сфери життя країни.

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