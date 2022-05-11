Британія підписала оборонні гарантії з Фінляндією

Взаємні гарантії безпеки з Фінляндією підписав прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон. Раніше таку ж угоду уклала Швеція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Відтепер Фінляндія може розраховувати на британську допомогу в разі необхідності. Гарантії Сполученого Королівства, найімовірніше, стануть проміжним етапом перед вступом Фінляндії та Швеції до НАТО.

"Російське вторгнення до України змінило баланс європейської безпеки, переписало нашу реальність і змінило наше майбутнє. Ми бачили кінець періоду після Холодної війни, і, на жаль, вторгнення в Україну відкрило новий розділ", – заявив Джонсон.

За його словами, російська агресія вже провалилася. На такий результат вплинули дві причини: незламний дух українського народу, який дав відсіч РФ, і консолідація світу для засудження вторгнення. Війна лише зблизила Британію з Фінляндією і Швецією, переконаний прем'єр-міністр.