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Великобритания подписала оборонные гарантии с Финляндией

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Хельсинки, Среда 11 мая 2022 20:15
Великобритания подписала оборонные гарантии с Финляндией Фото: Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Взаимные гарантии безопасности с Финляндией подписал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ранее такое же соглашение заключила Швеция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отныне Финляндия может рассчитывать на британскую помощь в случае необходимости. Гарантии Соединенного Королевства, скорее всего, станут промежуточным этапом перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

"Российское вторжение в Украину изменило баланс европейской безопасности, переписало нашу реальность и изменило наше будущее. Мы видели конец периода после Холодной войны, и, к сожалению, вторжение в Украину открыло новый раздел", – заявил Джонсон.

По его словам, российская агрессия уже провалилась. На такой результат повлияли две причины: несокрушимый дух украинского народа, давшего отпор РФ, и консолидация мира для осуждения вторжения. Война лишь сблизила Британию с Финляндией и Швецией, уверен премьер-министр.

К слову, Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в НАТО уже через неделю.

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