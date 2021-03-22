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Росія залишається серйозною загрозою для європейської безпеки, - Британія

Новость на русском → Лондон, Понеділок 22 березня 2021 21:36
Росія залишається серйозною загрозою для європейської безпеки, - Британія Фото: прапор Британії (flickr.com by Nathalie Fayaud)
Автор: Лера Полищук

Російська Федерація продовжує залишатися найсерйознішою загрозою для безпеки в Європі. Зокрема, з військової точки зору.

Про це йдеться в документі Міністерства оборони Великобританії.

"Росія продовжує представляти найбільшу загрозу європейській безпеці з військової, в тому числі і ядерної точки зору. Модернізація російських збройних сил, можливість інтеграції всіх потужностей держави і пристрасть до ризику робить Росію майстерним і непередбачуваним гравцем",- йдеться в повідомленні.

В документі наголошується, що Росія володіє можливістю наносити точні удари і позбавляє Британію і союзників свободи дій за допомогою інтегрованої системи ППО.

У відомстві вважають, що Росія може представляти загрозу здатності Великобританії підтримувати сили і захищати інтереси в Європі, Східному Середземномор'ї та на Близькому Сході.

Нагадаємо, Британія знімає ліміт кількості ядерних боєголовок Trident, які вона може накопичити більш ніж на 40%. Таке рішення ухвалили у відповідь на погрози з боку Росії і Китаю.

Крім того, раніше Міністерство оборони Німеччини проаналізувало нові військові можливості Росії та Китаю, із застереженням стосовно владних амбіцій країн. У відомстві вважають, що мета Китаю - "сформувати міжнародний порядок відповідно до своїх інтересів", а Росія "домагається дестабілізації та ослаблення НАТО".

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