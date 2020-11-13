Стали відомі всі учасники перенесеного Євро-2020

Фото: (uefa.com)

Після фінальних матчів плей-офф за вихід на Євро-2020 визначився повний перелік учасників турніру, проведення якого заплановане на літо 2021 року. Також став відомий останній суперник збірної України у груповому раунді.

У Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе у вирішальному поєдинку збірна Північної Македонії мінімально обіграла команду Грузії. Також у фінальних стикових матчах Угорщина перемогла Ісландію (2:1), Північна Ірландія вдома програла Словаччині (1:2 в дод. час), а Сербія поступилася Шотландії в серії пенальті.

Тож збірні розподілилися по групах наступним чином:

Група А: Італія, Туреччина, Уельс, Швейцарія

Група В: Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія

Група С: Україна, Нідерланди, Австрія, Північна Македонія

Група D: Англія, Хорватія, Чехія, Шотландія

Група Е: Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина

Група F: Німеччина, Португалія, Франція, Угорщина

The #EURO2020 groups are set!



Which game are you looking forward to most? — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 12, 2020

Чемпіонат Європи повинен був пройти влітку 2020 року, проте був перенесений на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

На цей момент відомо, що турнір повинні прийняти 12 європейських міст, проте в УЄФА вже заявили, що їх число може бути скорочено через несприятливу епідеміологічну ситуацію.

Нагадаємо, УЄФА визначила новий календар на цей турнір.