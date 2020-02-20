Великобританія у річницю початку анексії закликала Росію піти з Криму

Великобританія в річницю початку анексії Криму Російською Федерацією виступила на підтримку територіальної цілісності України. Про це заявила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс, йдеться в повідомленні прес-служби посольства на сторінці в Facebook.

За її словами, "Великобританія не забула про спроби РФ змінити кордони Європи".

"6 років тому Росія почала свою незаконну анексію АР Крим. Великобританія не забула про її спроби змінити межі Європи і ніколи не визнає цього кричущого порушення міжнародного права. Закликаємо Росію припинити свій незаконний контроль над Кримом", - йдеться в заяві Сіммонс.

Нагадаємо, країни-учасниці Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Також повідомлялося, що Генасамблея ООН сьогодні розгляне питання збереження територіальної цілісності України.

Зазначимо, Мелінда Сіммонс раніше заявила, що Україна і Великбританія через рік почнуть візові переговори.

Також вона анонсувала торгові переговори після візових.