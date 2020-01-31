Україна та Великобританія почнуть переговори по безвізу через рік, - посол

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При цьому ніяких змін у візовому режимі протягом цього часу не буде

Україна та Великобританія почнуть візові переговори через рік. Про це розповіла посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс в ефірі "Сніданку з 1+1".

Також вона анонсувала торгові переговори після візових.

"Коли ми підійдемо до кінця цього періоду, то ми тоді повинні вести переговори про двосторонню угоду (щодо віз - ред.) з Україною і будемо вирішувати ці питання. Потім будемо проводити переговори та торгові та інші з українським урядом. Але це буде пізніше", - зазначила посол.

За її словами, президент Володимир Зеленський видав указ про скасування віз для британців через те, що у внутрішньому плані Британія більше не буде членом ЄС, тоді як міжнародні угоди досі залишаються в силі.

"Питання безвізу - це не політичне питання, це питання безпеки кордонів. А безпека кордонів - це причина, чому Великобританія не брала участь у Шенгенській угоді. І ця політика не змінилася. Після того, як ми вийдемо з ЄС, візовий режим для українців продовжиться. Тобто не буде змін, якщо ви будете їхати в Британію з України, то вам потрібно буде отримати візу", - сказала Сіммонс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряди України та Великобританії переглянуть угоду про торгівлю між країнами після завершення процесу виходу Британії з Європейського союзу. Brexit може позитивно вплинути на торговельну угоду між Україною і Британією, оскільки Великобританія буде намагатися диверсифікувати свої торговельні відносини.

Також РБК-Україна писало, що Україна і Великобританія розпочали консультації щодо нової базової угоди про співпрацю між країнами. 14 січня за участю заступника міністра закордонних справ Василя Боднара почалися робочі консультації щодо нової базової угоди про співпрацю між Україною і Великобританією.