Японія привела армію в підвищену готовність через запуск КНДР балістичної ракети

Уряд Японії планує посилити спостереження і перебуває в стані підвищеної готовності після недільного запуску Північною Кореєю балістичної ракети середньої дальності. Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо назвав цей запуск порушенням резолюцій РБ ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

"Уряд Японії планує посилити спостереження і знаходиться в стані підвищеної готовності після недільного запуску Північною Кореєю балістичної ракети середньої дальності", - пише видання.

Як стало відомо, Пхеньян запустив цю ракету під більш крутим кутом, ніж зазвичай, використавши навісну траєкторію. В Японії вважають, що вона пролетіла 800 км і досягла висоти приблизно 2 тисячі км, перш ніж впала за межами виняткової економічної зони Японії в Японському морі.

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо назвав цей запуск порушенням резолюцій РБ ООН, заявивши, що він висловить сильний протест Пхеньяну.

Японія, США і Південна Корея обмірковують питання про проведення зустрічі міністрів закордонних справ, щоб обговорити Північну Корею.

Японський уряд буде співпрацювати з міжнародним співтовариством для того, щоб вимагати від Пхеньяна стриманності.