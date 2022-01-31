ru ua
Пн, 31 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Японія привела армію в підвищену готовність через запуск КНДР балістичної ракети

Новость на русском →
Японія, Понеділок 31 січня 2022 10:10
Японія привела армію в підвищену готовність через запуск КНДР балістичної ракети Фото: запуск ракети Нептун (mil.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Уряд Японії планує посилити спостереження і перебуває в стані підвищеної готовності після недільного запуску Північною Кореєю балістичної ракети середньої дальності. Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо назвав цей запуск порушенням резолюцій РБ ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

"Уряд Японії планує посилити спостереження і знаходиться в стані підвищеної готовності після недільного запуску Північною Кореєю балістичної ракети середньої дальності", - пише видання.

Як стало відомо, Пхеньян запустив цю ракету під більш крутим кутом, ніж зазвичай, використавши навісну траєкторію. В Японії вважають, що вона пролетіла 800 км і досягла висоти приблизно 2 тисячі км, перш ніж впала за межами виняткової економічної зони Японії в Японському морі.

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо назвав цей запуск порушенням резолюцій РБ ООН, заявивши, що він висловить сильний протест Пхеньяну.

Японія, США і Південна Корея обмірковують питання про проведення зустрічі міністрів закордонних справ, щоб обговорити Північну Корею.

Японський уряд буде співпрацювати з міжнародним співтовариством для того, щоб вимагати від Пхеньяна стриманності.

Нагадаємо, 31 січня Північна Корея похвалилася запуском ракети з ядерним зарядом, здатної досягти території США. Інформацію про запуск офіційно підтвердили державні видання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія
NEWS
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення
DAILY
Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Широка опозиція. Як Порошенко намагається об'єднати опонентів влади