"Большой стыд": Клименко рассказал о двух полицейских, которые сбежали от стрелка

"Первый звонок в полицию был о "хулиганке". По дороге они узнали, что стрельба и есть раненые. То, как они повели себя в этот момент - это большой стыд. Два взрослых человека, которые присягали на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами убежали", - отметил Клименко.

По его словам, как минимум они должны были занять позицию, привести оружие в бой, и пытаться остановить стрелка всеми способами - вплоть до немедленной ликвидации.

"За считанные минуты прибыли другие экипажи, сразу этого мальчика оттащили, следующий экипаж сразу в машину его забрал. То есть дальше все действовали профессионально. Офицеры КОРДа действовали быстро и профессионально, я не впервые на таких операциях", - добавил глава МВД.

Клименко добавил, что переговоры длились 40 минут - он ходил по магазину, не реагировал, он в неадекватном состоянии был. Он стрелял просто, и ни с кем не разговаривал, просто стрелял.

"Я хочу одно сказать, что нельзя по двум патрульным оценивать всю систему. На тот момент конкретно эти два человека проявили психологическую слабость", - подчеркнул Клименко.

Что известно о полицейских, которые сбежали от стрелка

По словам Клименко, женщина-патрульная 44 лет - это первый прием в Департамент патрульной полиции, она проходила по конкурсу в 2015 году. Она работала в штабе, в Департаменте патрульной полиции.

Как отметил министр, за 10 лет можно было руководству подготовить весь личный состав к экстремальным ситуациям. Из-за некомплекта в Киеве на уровне 20% на выходные дни офицеров штаба также привлекают в наряды.

Второй патрульный - это мужчина, которому сейчас 27 лет, он пришел в полицию в 25. В то время, когда он приходил, мобилизационный возраст был с 27 лет. Он закончил Академию патрульной полиции и пришел служить в начале 2024-го.