В Великобритании вспыхнул масштабный пожар после мощного взрыва на складе

В Суиндоне, Великобритания, произошел мощный взрыв на складе промышленной зоны, из-за которого эвакуировали сотни людей, а дома вокруг буквально затряслись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GB News.

По сообщению спасателей, инцидент произошел около 19:30 24 сентября на складе одного из промышленных предприятий в зоне Groundwell на Кромптон-роуд. После взрыва склад охватило пламя, которое было видно с нескольких километров.

На место происшествия прибыли более 10 пожарных машин и специализированные транспортные средства пожарно-спасательной службы Дорсета и Уилтшира, включая автолестницы и водовозы.

Полиция Уилтшира сообщила, что инцидент является "серьезным", и на территории промышленной зоны установлен большой кордон безопасности. Дороги в районе, в частности Криклейд-роуд между Квинсфилд и Темсдаун-драйв, закрыты.

Очевидцы рассказали журналистам, что после взрыва их дома буквально затряслись. Например, владелец школы боевых искусств Джейсон О'Грейди отметил, что его персонал слышал "громкий взрыв", и части потолочной плитки падали на людей. Один из местных жителей сообщил, что звук был похож на "солнечный взрыв", который прошел через весь город.

Жителей близлежащих домов полиция попросила оставаться дома, закрывать все окна и избегать промышленной зоны. Эвакуация пока осуществляется только для людей непосредственно рядом со складом.

Причины взрыва пока устанавливаются, информации о пострадавших пока нет. Ситуация остается напряженной, спасательные и следственные службы продолжают работу на месте происшествия, а общественность ждет официальных обновлений от полиции и пожарных служб.